Китай обвалил глобальное производство и продажи машин японского автоконцерна

Японский автоконцерн Toyota Motor обнародовал итоги первых шести месяцев текущего года. Компания впервые с 2024 года зафиксировала одновременное снижение общемирового выпуска машин и их отгрузок покупателям, пишет Reuters.
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