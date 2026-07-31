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Семак о матче с «Оренбургом»: «Зениту» нужно продолжить победную поступь. С «Акроном» не могу сказать, что мы заслужили сыграть на ноль»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Оренбургом» в 2-м туре РПЛ .

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