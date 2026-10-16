Щучинское предприятие «Праймилк» намерено увеличить объемы перерабатываемой молочной сыворотки, о чем шла речь во время посещения завода помощником Президента — инспектором по Гродненской области Константином Бураком.
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