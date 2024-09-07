В Воронежской области в одном из районов введен режим ЧС после атаки дрона

В городе начался пожар после подавления беспилотника. В Острогожском районе Воронежской области введен режим ЧС из-за пожара после подавления беспилотного аппарата, идет эвакуация жителей одного из населенных пунктов.
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