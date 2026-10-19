В рамках федерального мероприятия «Розыск» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали более 37 осужденных, уклонявшихся от отбывания наказания, среди них — женщина, приговоренная Колпинским районным судом к 3,5 годам колонии за серию краж и скрывавшаяся до оглашения приговора.
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