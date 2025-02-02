Страна и люди
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Страна и люди

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«Желаю им сгинуть в вихрях новой Пражской весны»: Медведев ответил сенатору Чехии, пожелавшей России снова пережить блокаду Ленинграда

«Желаю им сгинуть в вихрях новой Пражской весны»: Медведев ответил сенатору Чехии, пожелавшей России снова пережить блокаду Ленинграда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему манере прокомментировал высказывание бывшего сенатора Чешской Республики Мирославы Немцовой, которая пожелала России еще раз пережить блокаду Ленинграда.

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