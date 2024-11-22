ТАСС: московский cуд арестовал имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева

Московский cуд арестовал имущество на сумму около 1 млрд рублей, которое принадлежит бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву, осужденного за несколько эпизодов растраты.
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