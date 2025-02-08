Режим ЧП введен в одном из районов Ростова-на-Дону

В Первомайском районе Ростова-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Решение коснулось многоквартирных домов, получивших повреждения в результате ночных атак ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии