Подписанный указ: с 1 июля за отопление и воду пенсионеры больше не платят Юлия ЧелкановаСогласно официальному указу, с 1 июля текущего года пенсионеры освобождаются от оплаты услуг при некачественном предоставлении услуг отопления и горячего водоснабжения.