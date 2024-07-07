Подписанный указ: с 1 июля за отопление и воду пенсионеры больше не платят Юлия ЧелкановаСогласно официальному указу, с 1 июля текущего года пенсионеры освобождаются от оплаты услуг при некачественном предоставлении услуг отопления и горячего водоснабжения.
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