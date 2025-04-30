Полицейские и общественник в подмосковном Зарайске провели акцию «Нет ненависти и вражде!» для студентов педагогического колледжа

Сотрудники ОМВД России по г.о. Зарайск и председатель Общественного совета при ОМВД Дмитрий Толиашвили с целью предупреждения вовлечения подростков в экстремистскую деятельность провели профилактическую акцию «Нет ненависти и вражде» для первокурсников педагогического колледжа.
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