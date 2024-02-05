Не имей ста рублей: «Воскресение» на Новой сцене Александринского театра

Первая в истории Александринки постановка романа потребовала от нового главного режиссера оживления действия за счет заимствований из более ярких произведений того же Льва Толстого, а также вызова загробного духа.
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