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ЕСПЧ прекратил рассмотрение 879 индивидуальных жалоб против России

ЕСПЧ прекратил рассмотрение 879 индивидуальных жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил прекратить дальнейшее рассмотрение 879 индивидуальных жалоб против России.

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