Происшествия
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Происшествия

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В Хабаровском крае сотрудники полиции и общественники провели информационно-просветительские мероприятия для ребят в рамках акции «Возьми ребенка за руку»

В рамках акции «Возьми ребенка за руку» организаторы обратили внимание детей на соблюдение Правил дорожного движения.

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