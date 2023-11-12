Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву следует признать временную утрату территорий

Бывший главкома НАТО Джеймс Ставридис выступил с заявлением о том, что правительству Украины необходимо признать, что часть территорий государства в настоящий период оказалась под контролем Российской Федерации.
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