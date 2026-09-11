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Газета.ру

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Андрей Цыпер: беттинг стал основой современного спорта

Андрей Цыпер: беттинг стал основой современного спорта

Беттинг стал основой современного спорта, укрепляя связь болельщиков и поддерживая позитивные изменения в спортивной среде, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co, гендиректор «Чемпионата» Андрей Цыпер в рамах церемонии награждения премии «Лучший букмекер».

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