Michael Kappeler/dpa/Globallookpress Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой в военном плане и предложил решение для Украины.
Токаев назвал Россию непобедимой и предложил решение для Украины
Комментарии
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Tatyana Fedotova
А для России эта заморозка будет поражением, так как только оттянет дальнейшее противостояние. Так что, если Россия пойдёт на подобное, то она подпишет себе смертный приговор.
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10 час.
Tatyana Fedotova
Врагов нужно уничтожать. Друзьями враги не становятся. Доказано историей. Ублажай не ублажай. Уничтожать, а не ублажать надо. Все шаги доброй воли врагами расцениваются как слабость
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10 час.
TF
Tatyana Fedotova
А враг НАТО!!!!!
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10 час.
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