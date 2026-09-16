Ветеран «Вымпела» об эскалации в космосе: «Россия и Китай представят вынужденный ответ»

США впервые публично признали наличие действующего оружия на орбите. Эксперт по безопасности, ветеран подразделения «Вымпел» Дмитрий Панкратов в комментарии для «ФедералПресс» объяснил, что это означает переход от двусмысленности к демонстрации готовности.