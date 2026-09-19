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За рулем

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Производитель суперкаров McLaren неожиданно анонсировал собственный кроссовер

Производитель суперкаров McLaren неожиданно анонсировал собственный кроссовер

Еще лет десять назад McLaren и слышать не хотела о кроссовере – сама мысль о «паркетнике» с таким логотипом казалась в Уокинге чуть ли не ересью.

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