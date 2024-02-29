Нагота в истории искусства:Как изменялось отношение к ню от Венер палеолита до классической живописи

С нами не соскучишься!

Благодаря Ивану Ефремову и его "Таис Афинской" широкой публике стали известны понятия "гимнофилы" - то есть воспевающие наготу – и "гимнофобы" – те, кто выступает против изображения обнаженного человеческого тела.