Нагота в истории искусства:Как изменялось отношение к ню от Венер палеолита до классической живописи

Благодаря Ивану Ефремову и его "Таис Афинской" широкой публике стали известны понятия "гимнофилы" - то есть воспевающие наготу – и "гимнофобы" – те, кто выступает против изображения обнаженного человеческого тела.
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