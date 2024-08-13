В Петербурге пройдут повторные испытания тепловых сетей в трех районах

В Невском, Московском и Фрунзенском Во вторник,13 августа, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания тепловых сетей на прочность и герметичность в Московском, Фрунзенском и Невском районах города.
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