Европа не справится. Отставание становится все более очевидным

Европа пытается выстроить систему обороны НАТО, не зависящую от Соединенных Штатов, пишет Welt. При этом страны ЕС до сих пор отстают в области радиолокационной борьбы, дальнобойного вооружения, средств ПВО, а также систем "командования и контроля", а ни одна операция не может пройти без одобрения США.