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Закон, порядок, государство

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Европа не справится. Отставание становится все более очевидным

Европа не справится. Отставание становится все более очевидным

Европа пытается выстроить систему обороны НАТО, не зависящую от Соединенных Штатов, пишет Welt. При этом страны ЕС до сих пор отстают в области радиолокационной борьбы, дальнобойного вооружения, средств ПВО, а также систем "командования и контроля", а ни одна операция не может пройти без одобрения США.

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