Имперский синдром: Зачем США понадобились атомные станции на Украине

Дональд Трамп хочет прибрать к рукам украинскую энергетику. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man, Jonah Elkowitz Если украинские власти, много лет получавшие от Запада огромную военную и финансовую помощь, и уверовали, что бывает на свете бесплатный сыр, то, похоже, наступил момент, когда в Вашингтоне им ясно объяснили — где именно такой сыр бывает.
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