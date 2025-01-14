Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на новостройки за год

Старое Крюково стало первым по годовому снижению цен на первичное жилье За год первичное жилье заметнее всего подешевело в районах Старое Крюково, Восточное Измайлово и Коптево В концу 2024 года район Старое Крюково возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.
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