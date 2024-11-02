Собственная торговая марка как новый тренд индустрии моды

С уходом международных брендов на российском рынке освободились несколько ниш: марок одежды в масс-маркет и премиум сегментах, спортивных и люксовых изделий (в том числе из-за запрета на ввоз санкционных изделий дороже €300).
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