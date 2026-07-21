Исследование: смертность на дорогах в мире снизилась

Число погибших в ДТП в глобальном масштабе сократилось более чем на 30% с 1990 года. Однако прогресс обошёл стороной государства с низким уровнем дохода, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на журнал Lancet Public Health.
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