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Исследование: смертность на дорогах в мире снизилась

Исследование: смертность на дорогах в мире снизилась

Число погибших в ДТП в глобальном масштабе сократилось более чем на 30% с 1990 года. Однако прогресс обошёл стороной государства с низким уровнем дохода, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на журнал Lancet Public Health.

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