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Орловские новости

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Собирают средства на реабилитацию детей из приграничных регионов России

Собирают средства на реабилитацию детей из приграничных регионов России

Смену «Послезавтра» посетят не менее 100 детей из пострадавших приграничных регионов. За четыре года проект помог более 6 тысячам детей и семей из 19 регионов России.

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