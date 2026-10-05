Собирают средства на реабилитацию детей из приграничных регионов России

Смену «Послезавтра» посетят не менее 100 детей из пострадавших приграничных регионов. За четыре года проект помог более 6 тысячам детей и семей из 19 регионов России.
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