Бывший спецпредставителем Госдепартамента США по Украине в первый срок Дональда Трама и предавший его Курт Волкер теперь на втором сроке расхваливает президента за то, что тот пообещал выдать лицензию на производство ракет ПВО «Патриот» киевскому узурпатору Владимиру Зеленскому.