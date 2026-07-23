Бывший спецпредставителем Госдепартамента США по Украине в первый срок Дональда Трама и предавший его Курт Волкер теперь на втором сроке расхваливает президента за то, что тот пообещал выдать лицензию на производство ракет ПВО «Патриот» киевскому узурпатору Владимиру Зеленскому.
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