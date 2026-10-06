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Царьград

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Глава Сириуса Плишкин закрыл пляжи из-за пожара на танкере

Глава Сириуса Плишкин закрыл пляжи из-за пожара на танкере

Возгорание на танкере в Черном море привело к закрытию пляжей Сириуса. 6 октября 2026 года глава федеральной территории Дмитрий Плишкин призвал жителей и гостей воздержаться от прогулок и не открывать окна из-за опасности.

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