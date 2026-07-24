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Царьград

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Элина Аванесян вышла в полуфинал WTA 250 в Гамбурге

Элина Аванесян вышла в полуфинал WTA 250 в Гамбурге

Армянская теннисистка Элина Аванесян пробилась в полуфинал турнира категории WTA 250, проходящего в Гамбурге.

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