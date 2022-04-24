Неймар о победе «ПСЖ» в Лиге 1: «Самый важный трофей. Это был долгий и сложный сезон»

Неймар рад победе «ПСЖ» в чемпионате Франции. «Меня в раздевалке не было, но там было шампанское! Но я сегодня особенно счастлив, это самый важный трофей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх