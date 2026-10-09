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Царьград

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Адвокат рассказал, чем могут быть опасны найденные на улице кошельки и деньги

Адвокат рассказал, чем могут быть опасны найденные на улице кошельки и деньги

Злоумышленники часто играют на чувстве любопытства и жадности прохожих, оставляя ловушки на виду.Бесхозные кошельки, телефоны, свёртки с купюрами и другие предметы на улице нельзя поднимать или пытаться осмотреть.

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