Адвокат рассказал, чем могут быть опасны найденные на улице кошельки и деньги

Злоумышленники часто играют на чувстве любопытства и жадности прохожих, оставляя ловушки на виду.Бесхозные кошельки, телефоны, свёртки с купюрами и другие предметы на улице нельзя поднимать или пытаться осмотреть.
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