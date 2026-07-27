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test mazurok

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⚡️ В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков.

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