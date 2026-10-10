«Унион Берлин» «Эльферсберг»: стартовые составы команд на матч Бундеслиги Германии, 10 октября 2026 года

«Унион Берлин» и «Эльферсберг» объявили стартовые составы на матч Бундеслиги, который состоится 10 октября 2026 года на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».
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