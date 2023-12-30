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Шнурова обвинили в пропаганде аморальности и неуважения к обществу

Шнурова обвинили в пропаганде аморальности и неуважения к обществу

У Сергея Шнурова возникли проблемы с законом. Если же иск против лидера группы “Ленинград” будет удовлетворен, артист лишиться 10 млн рублей  Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск, поданный главой монашеско-рыцарского ордена “Братство Морозов – Златоуст” Александром Морозовым.

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