Шнурова обвинили в пропаганде аморальности и неуважения к обществу

У Сергея Шнурова возникли проблемы с законом. Если же иск против лидера группы “Ленинград” будет удовлетворен, артист лишиться 10 млн рублей Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск, поданный главой монашеско-рыцарского ордена “Братство Морозов – Златоуст” Александром Морозовым.
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