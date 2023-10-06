Sankei: японского депутата Мунэо Судзуки исключат из партии за визит в Россию

Дисциплинарный комитет партии "Ниппон исин" (Партия обновления Японии) вынес заключение об "исключении" из политической силы депутата Мунэо Судзуки, который посетил Россию с визитом в начале октября, пишет Sankei.
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