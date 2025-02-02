"Полковник, Вас за язык никто не тянул"

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ещё не закончился январь, а у наших "друзей" за большой лужей, не только с лица земли исчез богатейший район самого состоятельного штата Калифорния, но и произошло три техногенных происшествия (поезд, самолёт и военный завод).