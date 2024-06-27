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Петербургский дневник

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Петербуржцам рассказали о наблюдении на выборах

Петербуржцам рассказали о наблюдении на выборах

А также о том, как принять участие в процессе Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова рассказала о наблюдении на выборах, где главная задача – обеспечить проведение честного и легитимного процесса.

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