Самый известный олигарх, возможно, стоит за самыми одиозными террористическими организациями, которые работают против России.

Это же насколько ничтожны наши чинуши, если пользуются личными связями такого прохвоста. Да он еще в их кабинеты двери ногой открывает. Кем набиты СФ и ГД? Неужели ничтожность этих подчеркивает величие тусовки?

Михаил Сергеенко

Смущает же их удельный вес... Они -это кто? Вес в чём? В мировой политике против России. Они: Троцкий, Березовский, Мадлен Олбрайт, Вика Нуланд, Блинкин, Абрамович, Ленин, Маркс, Розалия Землячка, Бела Кун, Галкин, Макаревич, Зеленский, Порошенкин, и пр. -не счесть, хотя в Израиле лучше других знают эту проблему: кругом они... "Листая старую тетрадь расстрелянного генерала Я тщетно силился понять: Как ты могла себя отдать на растерзание вандалам??! Россия?!" Как-как, да так же, как нынче хохлы -сами вручили им власть, банки, промышленность и СМИ (говорят, что Аджубей в детстве тоже был еврей...".