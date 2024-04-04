КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ РОМАНА АБРАМОВИЧА: ВСКРЫЛАСЬ СВЯЗЬ ОЛИГАРХА С ТЕРРОРИСТАМИ, КОТОРЫЕ ВЗРЫВАЮТ РОССИЮ? Самый известный олигарх, возможно, стоит за самыми одиозными террористическими организациями, которые работают против России.
Самый известный олигарх, возможно, стоит за самыми одиозными террористическими организациями, которые работают против России.
Комментарии
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А
Александр
Это же насколько ничтожны наши чинуши, если пользуются личными связями такого прохвоста. Да он еще в их кабинеты двери ногой открывает. Кем набиты СФ и ГД? Неужели ничтожность этих подчеркивает величие тусовки?
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16 час.
Михаил Сергеенко
Смущает же их удельный вес... Они -это кто? Вес в чём? В мировой политике против России. Они: Троцкий, Березовский, Мадлен Олбрайт, Вика Нуланд, Блинкин, Абрамович, Ленин, Маркс, Розалия Землячка, Бела Кун, Галкин, Макаревич, Зеленский, Порошенкин, и пр. -не счесть, хотя в Израиле лучше других знают эту проблему: кругом они... "Листая старую тетрадь расстрелянного генерала Я тщетно силился понять: Как ты могла себя отдать на растерзание вандалам??! Россия?!" Как-как, да так же, как нынче хохлы -сами вручили им власть, банки, промышленность и СМИ (говорят, что Аджубей в детстве тоже был еврей...".
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12 час.
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