Самый известный олигарх, возможно, стоит за самыми одиозными террористическими организациями, которые работают против России.

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Комментарии
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А
Александр
Это же насколько ничтожны наши чинуши, если пользуются личными связями такого прохвоста. Да он еще в их кабинеты двери ногой открывает. Кем набиты СФ и ГД? Неужели ничтожность этих подчеркивает величие тусовки?
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16 час.
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