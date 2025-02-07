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Царьград

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В Челябинске школьник подрался с тем, кто его должен был охранять

В Челябинске школьник подрался с тем, кто его должен был охранять

ЧП произошло в школе №109.Утром в учебном заведении завязалась потасовка. Сначала повздорили между собой старшеклассники.

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Комментарии
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Eduard
Школьники вы сами знаете какие теперь!
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