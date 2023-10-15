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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спасатели в Непале планируют добраться до места падения альпинистки Оленевой 16 октября

Об этом сообщил посол России в Непале Алексей Новиков. Российская альпинистка Надежда Оленева 14 октября сорвалась и упала вниз во время восхождения на гору Дхаулагири.

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