Россияне об отечественных курортах: грязное море, мусор на пляжах и завышенные цены Ольга ВайленкоЛето — долгожданное время отпусков, когда многие россияне устремляются на южные курорты страны в поисках солнечного тепла, моря и безмятежного отдыха.