Глава Следкома запросил доклад о расследовании дела в Ивановской области

Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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