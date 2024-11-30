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Ивановские новости

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Глава Следкома запросил доклад о расследовании дела в Ивановской области

Глава Следкома запросил доклад о расследовании дела в Ивановской области

Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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