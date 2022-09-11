«Политика маневрирования»: Макрон назвал Украину одной из приоритетных тем в разговоре с Лиз Трасс

globallookpress.com / Gao Jing/XinHua Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с британским премьером Лиз Трасс обозначил ситуацию на Украине в качестве одного из приоритетов, где Париж и Лондон должны активно взаимодействовать.