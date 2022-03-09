Бензема о 1-м голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы, а наш прессинг. Можем победить кого угодно, когда прессингуем»

Карим Бензема поделился эмоциями от победы над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Нам нажно было, чтобы болельщики это увидели.

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