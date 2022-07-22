Верховный суд ДНР рассмотрит дело группировки «Медведи SS»

В Верховный суд Донецкой Народной Республики поступило уголовное дело в отношении участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» (признана экстремистской и запрещена в России), жертвами преступлений которых стали более сотни человек.
В Верховный суд Донецкой Народной Республики поступило уголовное дело в отношении участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» (признана экстремистской и запрещена в России), жертвами преступлений которых стали более сотни человек.
Свежие комментарии