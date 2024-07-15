Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

Россияне готовы отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

Россияне готовы отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

Фото: florcvet.ru Исследование, проведенное проектом «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья», показало, что для большинства россиян при поиске работы важен не только уровень заработной платы, но и наличие привлекательного социального пакета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх