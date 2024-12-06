Митрополит Кульберг ушел от ответа о своем помощнике, угодившем в секс-скандал

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) отказался комментировать секс-скандал с участием своего помощника — священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке и еще одной женщине.
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