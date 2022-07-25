Водитель автобуса заплатил 100 тысяч сбитому ребёнку в Челябинске

Прокуратура Челябинска утвердила обвинение водителю ООО "Челябавтобус". Его будут судить по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.