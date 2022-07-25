Водитель автобуса заплатил 100 тысяч сбитому ребёнку в Челябинске

Прокуратура Челябинска утвердила обвинение водителю ООО "Челябавтобус". Его будут судить по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Прокуратура Челябинска утвердила обвинение водителю ООО "Челябавтобус". Его будут судить по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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