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Водитель автобуса заплатил 100 тысяч сбитому ребёнку в Челябинске

Водитель автобуса заплатил 100 тысяч сбитому ребёнку в Челябинске

Прокуратура Челябинска утвердила обвинение водителю ООО "Челябавтобус". Его будут судить по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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