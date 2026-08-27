Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

«Стиль фашистского режима»: Соболев - о подрыве машины военного в Петербурге

«Стиль фашистского режима»: Соболев - о подрыве машины военного в Петербурге

Депутат Соболев высказался о подрыве машины военного и его супруги в Петербурге.Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал терактом подрыв автомобиля с военнослужащим в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии