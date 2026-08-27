«Стиль фашистского режима»: Соболев - о подрыве машины военного в Петербурге

Депутат Соболев высказался о подрыве машины военного и его супруги в Петербурге.Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал терактом подрыв автомобиля с военнослужащим в Санкт-Петербурге.
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