Золотые резервы РФ в сентябре выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн

Золотые резервы России по итогам сентября 2023 года увеличились до рекордных 2,36 тысячи тонн, это пятое место в мире по данному показателю (на первом США с 8,1 тысячи тонн, на втором Германия с 3,35 тысячи тонн, на третьем Италия с 2,45 тысячи, на четвертом Франция с 2,4 тысячи тонн.